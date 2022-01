Los contribuyentes que deben llenar la D-151 son todas las personas físicas (no asalariadas) o jurídicas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, que hayan realizado a nivel nacional, a una misma persona, a lo largo del 2021, la venta o la compra de bienes o servicios relacionados con su actividad y no tienen comprobante electrónico.