“Se trata de tomarse el tiempo para notar lo que vemos, respirar profundamente, sentir el contacto con el aire, las texturas de las hojas, escuchar el viento entre los árboles, oír los pájaros”, explica Amos Clifford, fundador de la Asociación de Terapias de la Naturaleza y el Bosque (Association of Nature and Forest Therapy). Paseos tan cortos como de quince minutos, pueden producir los efectos señalados. Y no es necesario realizarlos en verdaderos bosques, siendo suficiente un parque urbano bien arborizado como La Sabana o el Parque Nacional.