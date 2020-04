Al 21 de abril, el Banco Central contaba con $8.524 millones en reservas. Esos recursos son suficientes para pagar cerca de siete meses de las importaciones de bienes del régimen definitivo (que no tiene beneficios fiscales). De esta forma, en una situación hipotética donde no hubiera exportaciones, no hubiera otras fuentes de divisas, y el país quisiera seguir importando entonces alcanzaría para seguir comprando unos siete meses más.