Así pueden gestionar código del ‘autocenso’ las personas que no han sido encuestadas

El INEC extendió hasta el 23 de julio el plazo de recopilación de información del Censo Nacional. (Mayela Lopez)

Si usted es de las personas que no se encontraba en su casa cuando recibió la visita de los censistas, o del todo no pasaron por su vivienda, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) puso a disposición nuevas funcionalidades para que no se quede sin censar.

Esta vez, las personas que aún no participan del Censo podrán gestionar desde su vivienda el código del ‘autocenso’, que permite completar el cuestionario de manera virtual, sin la necesidad de contar con la boleta que debían dejar los censistas en las puertas de los hogares.

[ INEC extiende recolección de información del Censo 2022 hasta el 23 de julio ]

Con esta nueva herramienta, la población puede solicitar el código que les permite el ingreso a la página web y realizar el trámite de forma individual. Esta modalidad, que ya fue utilizada por más de 20 mil hogares, permite ubicar su vivienda geográficamente y completar el cuestionario virtual.

Según la institución, esta nueva medida se toma para reforzar el trabajo presencial y optimizar la recolección de información, que se extendió hasta el 23 de julio, ya que debido a las condiciones climatológicas y falta de personal (algunos renunciaron y otros no se presentaron), no fue posible visitar todas las viviendas en la fecha inicial de corte (28 de junio).

En este nuevo periodo trabajan 2.250 censistas, quienes visitarán zonas sin cubrir en el periodo anterior, principalmente las ubicadas en la Gran Área Metropolitana, cabeceras de provincia, zonas costeras y turísticas; y lugares afectados por las condiciones climáticas.

¿Cómo generar el código? Copiado!

El INEC explicó que para obtener el código es necesario seguir los siguientes pasos:

Ingresar al siguiente enlace: https://ineccr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=45e3923c2c78410890faa1d27eb473ab. Para avanzar, pulse el botón de ‘Aceptar’ que se ubica en la esquina inferior derecha. Use cualquiera de estas tres formas para ubicar su casa en el mapa: Haga zoom (acercarse) en el mapa hasta encontrar su vivienda, utilice el filtro y digite su provincia, cantón y distrito y muévase hasta ubicar su casa, o presione el botón “Mi ubicación” y acérquese hasta encontrar su casa. Cuando ubique su vivienda haga “clic” y se habilitará la opción “Enviar solicitud”, prosiga llenando un formulario corto que le solicita información de contacto, para así enviarle el código único que le dará acceso a la página del ‘autocenso’. Posteriormente, el INEC le generará su código de acceso, que se le enviará, en un plazo máximo de media hora, al correo que registró. Ahí se le consignará el número de vivienda y la contraseña respectiva. Con esta información deberá ingresar al sitio web https://autocenso.censo2022.go.cr, donde podrá completar los datos sobre su vivienda y personas que habitan en su hogar.

[ ¿Cómo es la logística para censar a inquilinos de 26 torres de apartamentos? ]

La institución enfatizó en que se deben tomar en cuenta algunos consejos con el propósito de acceder de manera segura a los sitios web que se han habilitado para este fin. Entre los cuales están: revisar minuciosamente la dirección URL y verificar que al inicio aparezca el candado de seguridad, lo que permite identificar que es un sito seguro.

Además, reiteraron que en ninguna plataforma del INEC le solicitarán ingresar información bancaria como cuentas, pines o contraseñas. De igual forma, destacaron que la información brindada está resguardada por la Ley 9694 del Sistema de Estadística Nacional, que garantiza el tratamiento seguro de la información recopilada por el Censo.

Si tuviera alguna dificultad, el INEC puso a disposición la línea gratuita 1421 o el número de WhatsApp 8302-0505, donde también le ayudarán a generar el código.