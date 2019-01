“Yo si estuviera en Casa Presidencial estaría pensando: ¿hago más gasto político? Porque me fue bien, triunfé, gané, pasé la Ley (de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), pero eso me dejó un desgaste político y eso ya no es doña Rocío (Aguilar, ministra de Hacienda) , ni Cubero (Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central), ni doña Edna (Camacho, ministra coordinadora del Consejo Económico), eso es el Presidente”, comentó Urcuyo.