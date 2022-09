Aduanas alega falta de estudios sobre impacto a importadores por nueva directriz en Caldera

La Dirección General de Aduanas (DGA) aseguró que no conocen ningún estudio técnico que evidencie que los usuarios de Puerto Caldera tengan un impacto de $62 millones debido a la medida en la cual todas las mercancías que llegan a la terminal deben salir a estacionamientos transitorios.

La entidad pública defendió el nuevo modelo, pues permite el despacho de más acelerado de contenedores y negó que tenga un costo para los importadores.

Sin embargo, la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y la Asociación Cámara de Desarrolladores de Puertos y Fronteras hicieron saber el descontento con esa disposición aduanera, pues alegan que provocó atrasos y un fuerte impacto en los costos durante julio y agosto, detallaron este martes en un comunicado.

Por medio de una respuesta escrita a consultas enviadas por La Nación, Wagner Quesada, subdirector general de Aduanas, afirmó que han colaborado en conjunto con el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) en algunas acciones que los sectores importador, exportador y logístico pidieron para mejorar la eficiencia del puerto.

Una de ellas fue el pre-stacking, en el que desde antes que lleguen los buques se conoce a cuál estacionamiento transitorio (ET) será trasladada la mercancía. Esto permite hacer una estiba estratégica de los contenedores en el puerto e impulsa el retiro constante de contenedores para evitar el colapso de los patios de importación de Caldera, según la DGA,.

“Los ET son una extensión literal del puerto, cuyo uso se da ante la falta de suficientes patios en el propio puerto. La medida de pre-stacking es temporal, no de corto plazo, pero viene a paliar la saturación que estaba experimentando el puerto y es una señal más de que hay que buscar soluciones de mayor alcance que fortalezcan la logística del puerto”, explicó Quesada.

De acuerdo con la DGA, durante el 2021, evidenciaron que la infraestructura actual de Puerto Caldera era insuficiente para la atención de las operaciones logísticas que se llevan a cabo, por lo que establecieron ese mecanismo para mejorar los tiempos de respuesta, que finalmente fue aplicado con la deshabilitación temporal del sistema informático TICA.

La Dirección General de Aduanas alegó que la medida es paliativa y se mantendrá de forma temporal, aunque no a corto plazo. (Alonso Tenorio)

La dependencia del Ministerio de Hacienda alegó que actualmente están autorizados siete ET, que, de acuerdo con las estadísticas de movimientos y capacidad ocupada de la DGA, están absorbiendo de forma adecuada los flujos actuales de operación.

“Nada impide a un importador que nacionalizó de forma anticipada sus mercancías que pueda retirarlas de forma inmediata desde que las mismas están en ET, pero esto es un tema de coordinación privada entre el importador, la línea naviera y el transportista que han contratado. En esta participación, la Aduana no tiene ningún rol”, aseguró el funcionario.

Mayor eficiencia

La entidad manifestó que entre los criterios técnicos para tomar la decisión de movilizar todas las mercancías hacia las estaciones transitorias recaen en la incapacidad de la infraestructura, el equipo, problemas de diseño y una desmejora en los servicios del puerto para atender las operaciones de comercio exterior.

Según Aduanas, bajo el modelo anterior se lograba despachar entre uno y dos contenedores por hora, mientras que el promedio actual de pre-stacking es de 15 a 18 contenedores por hora.

Adoptar la medida se frenó por la la afectación del sistema informático TICA, por el ataque cibernético a Hacienda, y solicitudes de cámaras empresariales.

Así como la implementación de la obligatoriedad del sistema de despacho de contenedores, a través de la resolución del No. CR-INCOP-RESOLUCIÓN-GG-2021-0066, siguiendo una recomendación de la Unidad Técnica de Supervisión y Control del INCOP.

La dependencia de Hacienda afirmó que la permanencia de un contenedor en un ET no tiene costos directos para el importador y que ellos no intervienen de ninguna forma en los procesos de contratación privada que pueda hacer las líneas navieras, transportistas locales, o los importadores.

La DGA manifestó que están evaluando las observaciones recibidas al procedimiento, aunque este contempla únicamente la movilización de la mercancía a los ET, la cual es una medida temporal. “La mejora de las capacidades logísticas del puerto es un asunto que atañe de forma mucho más compleja acciones de una mayor cantidad de actores en el comercio exterior del país”, comentó Quesada.