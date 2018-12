Empecemos por no buscar el gato negro, en la habitación oscura donde no está el gato. Quebremos algunos paradigmas que nos atan al pasado: no enseñamos. Los chicos aprenden. La capacidad de aprender es creciente. Se puede desarrollar. Si el estudiante no se apropia de su aprendizaje, si no le ayudamos a gestionarlo, estamos perdiendo el tiempo. El estudiante no es un paciente. Debe verse a sí mismo y debemos verlo como agente.