Economía

Parlamento Europeo adopta medidas para limitar el impacto del acuerdo UE-Mercosur

Las disposiciones de salvaguarda buscan crear un mecanismo para supervisar el impacto del acuerdo en productos sensibles

EscucharEscuchar
Por AFP
La Unión Europea introdujo regulaciones de transparencia para la publicidad política en redes sociales.
El gobierno de París solicitó a la Unión Europea retrasar la firma del pacto comercial, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UEMercosurAcuerdo comercial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.