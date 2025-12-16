Parlamento Europeo adopta medidas para limitar el impacto del acuerdo UE-Mercosur

El gobierno de París solicitó a la Unión Europea retrasar la firma del pacto comercial, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil.

Estrasburgo, Francia. El Parlamento Europeo aprobó este martes una serie de medidas de protección reforzada para los agricultores de la UE, con el fin de limitar el impacto del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur.

Las disposiciones de salvaguarda fueron aprobadas por 431 votos a favor y 161 en contra y buscan crear un mecanismo para supervisar el impacto del acuerdo en productos sensibles como el buey, las aves y el azúcar.

También abren la puerta a aplicar aranceles en caso de desestabilización del mercado. Pese a estas medidas, es probable que Francia, uno de los países más reacios, no dé su visto bueno.

El gobierno de París solicitó a la Unión Europea retrasar la firma del pacto comercial, que Bruselas querría rubricar el próximo sábado en Brasil. La protección anunciada el martes por el Parlamento Europeo es más fuerte que la aprobada por los Estados miembros.

Los eurodiputados quieren que la Comisión Europea intervenga si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 5% inferior al de la misma mercancía en la UE y si el volumen de importaciones exentas de arancel aumenta más de un 5%. Esta propuesta inicial fijaba estos umbrales en el 10%. Ahora, Estados y Parlamento Europeo intentarán encontrar un compromiso sobre este aspecto.

Ursula von der Leyen espera poder firmar el tratado de libre comercio durante la cumbre del Mercosur el sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero la presidenta de la Comisión necesita previamente el visto bueno de los Estados miembros.

Francia pide posponer la votación hasta 2026. Alemania, por el contrario, ha llamado a firmar el tratado esta semana. España “espera” que la Comisión Europea suscriba “en estos días” el tratado de libre comercio.

“Esperemos que la Comisión saque adelante Mercosur en estos días, que es un tema fundamental”, declaró el ministro español de Agricultura, Luis Planas, pese a las reticencias de Francia.

Todo dependerá de Italia, que en los últimos meses ha mostrado señales contradictorias. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, “tiene las llaves” de este asunto, comentó un diplomático europeo que pidió el anonimato.

Los sindicatos agrícolas europeos siguen estando totalmente en contra de este acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y prevén una manifestación el jueves en Bruselas.

En Francia, el cuarto distribuidor francés, Coopératives U, anunció este martes que sus supermercados boicotearán los productos procedentes del acuerdo comercial, tras calificar el bloque sudamericano de “Shein de la competencia desleal”.

“No compraremos esos productos si llegan a Francia”, declaró el presidente ejecutivo de Coopératives U, Dominique Schelcher. “No compraremos productos de Sudamérica desde el momento en que haya productos franceses equivalentes”, agregó en la radio RMC.

“El Mercosur es como el Shein de la competencia desleal”, subrayó en referencia al gigante asiático del comercio electrónico, muy criticado en Francia.

Este tratado favorecería las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel o soja sudamericanos, lo que alarma a los sectores afectados.