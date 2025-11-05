Economía

OCDE reporta repunte de la inflación a 4,2% impulsado por precios de energía

La tasa de inflación interanual de la OCDE subió al 4,2% en setiembre. Conozca cómo el alza en energía impactó el índice y qué sucedió con la inflación subyacente.

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La tasa de inflación interanual de la OCDE subió al 4,2% en setiembre. Conozca cómo el alza en energía impactó el índice y qué sucedió con la inflación subyacente. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OCDEInflación OCDEPrecios de energía
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.