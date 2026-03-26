Economía

OCDE advierte del impacto de la guerra en la economía de la zona euro

El conflicto ha provocado el encarecimiento del petróleo, el gas y otros productos como los fertilizantes

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Por AFP
Una columna de humo se eleva mientras personas inspeccionan los escombros de un edificio dañado tras los ataques aéreos en el centro de Teherán el 4 de marzo de 2026.
Una columna de humo se eleva mientras personas inspeccionan los escombros de un edificio dañado tras los ataques aéreos en el centro de Teherán, el pasado 4 de marzo de 2026. (-/AFP)







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