OCDE advierte del impacto de la guerra en la economía de la zona euro

Una columna de humo se eleva mientras personas inspeccionan los escombros de un edificio dañado tras los ataques aéreos en el centro de Teherán, el pasado 4 de marzo de 2026.

París, Francia. La escalada de precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio afectará al crecimiento y a la inflación de la zona euro en 2026, advirtió este jueves la OCDE en sus previsiones actualizadas.

El conflicto, desatado por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, ha provocado el encarecimiento del petróleo, el gas y otros productos como los fertilizantes, además de alterar las cadenas de suministro.

En consecuencia, los costes aumentarán y la demanda bajará, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus perspectivas económicas mundiales actualizadas.

La zona euro sufriría uno de los mayores reveses. La institución con sede en París ha rebajado 0,4 puntos porcentuales, hasta el 0,8%, su previsión anterior de crecimiento de diciembre.

Las principales economías del bloque monetario se verán afectadas: Alemania y Francia (-0,2 puntos, hasta el 0,8% cada una), Italia (-0,2, hasta el 0,4%) y España (-0,1, hasta el 2,1 %).

El crecimiento europeo remontaría después al 1,2 % en 2027, impulsado por el gasto en Defensa. Respecto a la inflación, la OCDE eleva notablemente su previsión para 2026 en 0,7 puntos, hasta el 2,6%. Luego se ralentizaría al 2,1 % en 2027.

La inflación subyacente, que excluye elementos muy volátiles como los precios energéticos, se mantendría “moderada” en 2,3 % (+0,2 puntos).

“Un periodo prolongado de precios de la energía altos tendrá como efecto aumentar sensiblemente los costes para las empresas y la inflación de los precios al consumo, con consecuencias perjudiciales para el crecimiento”, señala el informe.

Para la economía mundial en su conjunto, la OCDE confirma su previsión de un crecimiento del 2,9% en 2026, menor que en 2025 (3,3%). En 2027 aumentaría tímidamente al 3%, un poco menos (-0,1 puntos) de lo anticipado anteriormente.