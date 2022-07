Rodrigo Cubero, expresidente del BCCR, optó por quedarse en Costa Rica y ya tiene trabajo

Rodrigo Cubero Brealey, quien fungió como presidente del Banco Central de Costa Rica desde agosto del 2018 a mayo del 2022, decidió quedarse en el país y a la fecha está colaborando con dos empresas con operación local.

“Yo amo a Costa Rica, yo amo este país, me encanta vivir aquí y ciertamente una razón para irme es que mis hijos están en el exterior, pero mientras tanto estoy feliz de estar en Costa Rica”, respondió Cubero a la decisión de quedarse laborando en suelo tico.

Cubero forma parte ahora de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) y además se vinculó con la firma de abogados BLP.

Hasta el 2018, Cubero, quien nació el 19 de julio de 1968, vivía en Washington D.C., pues se desempeñaba como el subdirector de la División del Hemisferio Occidental, Instituto de Capacitación del Fondo Monetario Internacional (FMI). En dicha institución el economista laboró por casi 13 años en diferentes puestos.

Cubero comentó que también ha recibido ofertas internacionales. “Soy consultor independiente y por supuesto muy honrado de poder colaborar con BLP, colaborar con Cefsa, pero ciertamente también se están reanudando consultorías con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, así que también eso es una posibilidad y con otras entidades nacionales o internacionales”, comentó.

“Por ahora tengo algunas ofertas interesantes (del exterior) –añadió el expresidente– pero no me he decidido por ninguna, mientras tanto en Costa Rica tengo mi base, aquí está mi familia, mis padres, mis hermanos, mi pareja y ciertamente, aunque en Washington tengo a mis hijos, por ahora espero quedarme aquí mientras tanto, yo estoy muy contento en Costa Rica”,

Cubero tiene un amplio currículo que incluye una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, un bachillerato en Administración de Negocios de la Universidad Autónoma de Centroamérica, una maestría por la Universidad de Essex, en Inglaterra y un doctorado por la Universidad de Oxford, en Inglaterra también. A ello se suma su experiencia académica, publicaciones, investigaciones y premios y su experiencia laboral.

Fernando Naranjo, presidente de Cefsa, empresa que inició sus actividades de asesoramiento y capacitación a partir de setiembre de 1978, indicó que además de Cubero, recientemente se incorporó también la economista Silvia Hernández, expresidenta de la Asamblea Legislativa.

“Estamos muy complacidos con la incorporación de estos profesionales a Cefsa y consideramos muy importante su contribución en las labores profesionales de la empresa en el futuro”, dijo Naranjo.

De esta forma, los socios actuales de la empresa son: Naranjo; Luis Liberman; Alberto Trejos; Félix Delgado; Dennis Meléndez; Daniel Ortiz y Patricia Toledo, viuda de Francisco de Paula Gutiérrez; más los nuevos profesionales.

Por su parte, BLP, fundada en el 2003, emitió un comunicado en el cual anunció la incorporación de Cubero como senior counsel (abogado sénior).

“Desde sus inicios, BLP se ha destacado por apoyar a sus clientes de manera estratégica para que alcancen sus metas de negocio. Hoy más que nunca, esa misión requiere tener un entendimiento del entorno que va más allá de los temas puramente legales y de industria. Las tendencias económicas y la transformación del negocio financiero y su regulación hacen aún más relevante la incorporación de un profesional de este calibre a la firma. Es un verdadero privilegio tenerlo en el equipo”, manifestó Luis Castro, socio cofundador de BLP, en el comunicado de la firma.