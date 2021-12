Mitad de ingresos globales en 2026 vendrán de modelos de negocio que aún no existen, según McKinsey

La mitad de los ingresos globales en 2026 provendrán de modelos de negocio, servicios o productos que todavía no existen, según el nuevo informe ‘The state of new business building’ elaborado por Leap by McKinsey, la práctica de la consultora global McKinsey & Company dedicada a la creación de nuevos negocios.

El informe, basado en una encuesta a 1.100 directivos en todo el mundo, revela que un 21% considera la creación de nuevos negocios como su prioridad principal —el doble que el año pasado—, mientras que para un 55% es uno de los tres imperativos de crecimiento.

En este sentido, el estudio concluye que el 79% de directivos prioriza la construcción de nuevos negocios “como un medio de protección contra la disrupción de su industria y para generar nuevos flujos de ingresos para satisfacer la demanda del binomio cliente-mercado”.

Según el socio de McKinsey & Company en España, Santiago Fernández, “la puesta en marcha de iniciativas innovadoras desde dentro de las compañías responde a una estrategia de crecimiento y aumento de la rentabilidad. Siete de cada diez compañías que apostaron por la construcción de nuevos negocios como su estrategia principal crecieron a tasas superiores que la media de otras empresas de sus sectores”.

Para los directivos encuestados, la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías y la sostenibilidad son los tres factores con mayor impacto en el crecimiento derivado de la construcción de nuevos proyectos.

El 42% de los directivos europeos declaró que la sostenibilidad será la propuesta de valor principal de los nuevos negocios en los próximos cinco años, aunque actualmente sólo un 15% hace seguimiento del impacto medioambiental de los nuevos negocios.

La diversidad es uno de los principales retos de los nuevos negocios, ya que las mujeres lideran tan sólo el 14% de ellos, según el informe. (Shutterstock para EF)

El informe señala, además, que cuatro de cada cinco nuevas compañías no logran superar los $50 millones de facturación en sus cuatro primeros años. Según el estudio, contar con la experiencia y soporte de la empresa matriz es otro factor clave para garantizar la rentabilidad de las nuevas entidades a largo plazo.

En esta línea, manifiesta que las organizaciones que cuentan con tres o más experiencias de creación de emprendimientos corporativos logran generar ingresos 1,4 veces más altos que sus iguales menos experimentados en la creación de nuevos negocios.

La diversidad es uno de los retos de los nuevos negocios, según el informe, que apunta que actualmente las mujeres lideran tan sólo el 14% de ellos.

Según el estudio de McKinsey, las empresas lideradas por mujeres superan a sus iguales en un 10% y “una mayor diversidad en los consejos de administración brinda mayores oportunidades de crecimiento”

