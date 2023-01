Laboratorios Saval compra planta farmacéutica de Laboratorios Stein en Costa Rica

Laboratorios Saval, de origen chileno, adquirió la planta de producción de Laboratorios Stein, ubicada en Cartago, lo cual implica el ingreso de la compañía sudamericana al mercado farmacéutico de Costa Rica.

Mauricio Segares, gerente para Centroamérica y el Caribe de Laboratorios Saval, confirmó a La Nación que el acuerdo de adquisición se firmó, el pasado martes 17 de enero, y garantizó la continuidad de los 170 empleados actuales.

Incluso Segares anunció que, para los próximos meses, tienen un plan de crecimiento que generará la contratación de más personal y el desarrollo de una división de Investigación y Desarrollo (I+D).

El objetivo de la compañía es, en el corto plazo, producir aquí más de 20 productos médicos de sus líneas de neurociencia, cardiología y oftalmología. Para este objetivo, la compañía requerirá reclutar personal comercial y farmacéuticos.

“Los trabajadores son clave para nuestro plan de negocios. Estamos seguros de que, como equipo global, trabajaremos codo a codo para cumplir desde Costa Rica, nuestro propósito de cuidar la salud de las personas con calidad, acceso y eficiencia”, recalcó.

Segares no brindó datos sobre la inversión hecha para adquirir la planta en Cartago. Sin embargo, confirmó que el acuerdo de compraventa no requirió ser enviado a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) porque la transacción no supera el monto dictado por la normativa nacional.

La Ley de Promoción de la Competencia establece que toda transacción de fusión o adquisición cuyos activos de las compañías involucradas superen 30.000 salarios mínimos, es decir, ¢13.866 millones, debe ser autorizada por la Coprocom.

Laboratorios Saval es una compañía de 80 años de trayectoria en la producción y venta de fármacos genéricos en Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Potencial futuro Copiado!

Segares explicó que la decisión de ingresar a Costa Rica es un movimiento dentro de un plan de crecimiento en Centroamérica y el Caribe, pues sostuvo que la operación aquí les permitirá abastecer de manera más competitiva la región.

Confirmó que la compra de la planta en Cartago significa para Laboratorios Saval significa contar con una segunda planta, adicional a la principal ubicada en Santiago de Chile.

“El objetivo es convertir a Saval en protagonista de Centroamérica y el Caribe. Actualmente, tenemos presencia bastante tímida con comercialización de cinco productos de la línea oftálmica.

“Con la adquisición se define a Costa Rica como plataforma para comenzar un crecimiento acelerado en la región y claramente en Costa Rica”, recalcó el vocero de la empresa farmacéutica.

Uno de los aspectos relevantes del acuerdo de compra es que la compañía chilena continuará con los contratos como proveedor de medicamentos que Laboratorios Stein tenía con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“La planta ha permanecido con la producción de medicamentos principalmente para la Caja, eso lo mantenemos y será parte de nuestro giro de negocio.

“Pero estamos interesados en desarrollar el mercado privado. Entonces, empezaremos los trámites para registros sanitarios y producir medicamentos de otras clases terapéuticas para impulsar el crecimiento regional”, subrayó Segares.

Mencionó, por ejemplo, que entre los medicamentos producidos a la CCSS figuran desde el acetaminofén líquido pediátrico hasta champú de brea.

El vocero agregó que parte de la producción hecha en Chile se trasladará al país, para abastecer los mercados regionales desde nuestro país. También indicó que el desarrollo futuro se centrará, especialmente, en la medicina privada.