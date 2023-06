ICT promueve turismo inclusivo para personas con condiciones físicas y recursos limitados

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció el programa Turismo para todas las personas, que busca proporcionar acceso directo para las personas con condiciones físicas o recursos económicos limitados, permitiéndoles explorar diversos destinos turísticos del país.

“De esta manera, la oferta turística evoluciona y facilita una experiencia que mejora la calidad de vida de las personas y visitantes. Se basa en la correcta implementación del turismo social, accesible, responsable, sostenible y justo”, dijo William Rodríguez, ministro de Turismo.

Los primeros beneficiarios del programa fueron 25 adultos del Centro de Atención Integral de Personas con Discapacidad de Tibás, quienes realizaron un tour guiado y fueron parte de una experiencia artística en el Mirador de Orosi de Paraíso de Cartago como parte del programa.

Cámaras, asociaciones e instituciones firmaron un acuerdo de colaboración para contribuir con los objetivos de este programa.

“El programa Turismo para todas las personas ve al turismo más allá de una actividad económica, más bien incluye lo social.

“Este lanzamiento me complace y llena de ilusión, porque estamos cumpliendo con una visión que no deberíamos perder, ya que el turismo es una actividad social por sí misma en su más profunda esencia. El ICT está dispuesto a liderar este proceso sabiendo que no podemos hacerlo solos y que requerimos de convenios, acuerdos y cooperación de muchos otros actores”, manifestó Rodríguez.

Conozca los objetivos estratégicos del programa:

Gestionar acciones para la recreación de grupos organizados bajo el programa de turismo social con integridad.

Adecuar los atractivos turísticos propiedad del ICT con diseño universal.

Generar información especializada sobre turismo social, accesibilidad y diseño universal para el turismo.

Incluir criterios de universalidad y accesibilidad en la gestión institucional.

El programa avanza en etapas hacia la consolidación, comenzando con la gestión directa de viajes a sitios turísticos administrados por el ICT, como los miradores de Orosi, Ujarrás y sus ruinas. Los costos necesarios para estos viajes serán asumidos por el programa.

Finalmente, las primeras cámaras, asociaciones e instituciones que firmaron un acuerdo de colaboración para contribuir con los objetivos de este programa son: la Cámara Nacional de Turismo, Asociación Costarricense de Operadores de Turismo, Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Costarricense de Guías de Turismo, Red Costarricense de Turismo Accesible, entre otros.