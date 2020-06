De acuerdo con Ayub, es muy difícil la apertura de los hoteles de ciudad, pues el cliente costarricense o residente –para los cuales se reabre– no van a reservar en ellos. Así que la apertura es más fácil para los de montaña y playa, aunque estos últimos tienen la limitante de que el acceso al mar es de 5 a.m. a 8 a.m.