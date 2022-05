Gerente de Globant en Costa Rica: Formación de talento va un paso atrás de industria tecnológica

En noviembre del 2021, la empresa de tecnología digital Globant anunció su llegada a Costa Rica y la contratación de 200 personas, durante su primer año de operaciones en el país. Con el arribo de la compañía, las oficinas en Costa Rica se convirtieron en el primer lugar de funcionamiento en la región de Centroamérica y el Caribe, actualmente cuenta con 75 empleados.

Cuando se consulta sobre la elección del país frente a otros, el talento digital costarricense sale a relucir así como las características en bilingüismo y ubicación geográfica. No obstante, la región de América Latina, enfrenta el reto de ofrecer al mercado el talento digital que demanda el sector de tecnología.

Santiago San Martin, gerente país de Globant para México y Costa Rica, explicó que la pandemia aceleró el proceso de digitalización en muchas empresas, que ahora demandan un mayor volumen de servicios digitales. Por ello, la región debe avanzar de la mano con las nuevas tendencias y ofrecer al mercado las exigencias que presenta.

La Nación conversó con San Martin sobre la llegada de la empresa a Costa Rica y la búsqueda de talento digital. Aquí un extracto de la entrevista:

―¿Por qué eligen a Costa Rica para su primera oficina en la región de Centroamérica y el Caribe? ¿Cuáles fueron las características que sopesaron en la elección?

―Vengo del equipo de reclutamiento y no me puedo olvidar nunca de que, en la primera entrevista de trabajo, me dijeron que Globant va a estar siempre en el lugar donde haya talento, en lugar de traer el talento, la compañía irá donde el talento está. Eso es algo que me quedó grabado.

“Hicimos un análisis en distintos países para ver cuál era el próximo paso de expansión en Latinoamérica y en Costa Rica hemos considerado que encontramos distintos beneficios del por qué estamos decidiendo venir acá (a la región). Nos encontramos con un talento con muy buen nivel de inglés y muy técnico.

“También por la zona en la que Costa Rica está, la cantidad de población, la cantidad de gente que se dedica a tecnología y el resto del ecosistema tech que existe en el país.

“El país también nos llamó la atención porque queremos comenzar a ocuparnos de lo que quizás otras compañías no se están pudiendo ocupar hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Que para nosotros el talento no tiene que ver con un título universitario, no tiene que ver con la compañía previa en la que trabajaste. Celebramos a la gente que estudia, por supuesto, pero también tendríamos que ser muy soberbios al pensar con un mercado tan explotado en cuanto a talento, que solamente nos vamos a nutrir del talento que tiene el privilegio y las posibilidades de poder ir a una universidad o de poder terminar una carrera.”

―Cuando se hace el anuncio de la llegada de Globant al país, ustedes hablan de la búsqueda de “talento digital”, ¿cómo se mide estos nuevos trabajadores?

― Tenemos un proceso de selección que es bastante riguroso en el aspecto de entender el potencial y el talento que tiene cualquier persona candidata. La primera puerta que se te abre es el match cultural (emparejamiento o empate); celebro la cultura organizacional que tiene la compañía, que para venir a trabajar es un espacio seguro, en el que puedo ser yo mismo y llevar mi carrera hacia donde yo quiera.

“Después del equipo de reclutamiento que se hace una evaluación de distintas competencias con el modelo que utilizamos que evalúa nueve competencias, entendemos si la persona hace match o no con la cultura de la compañía. Después de eso viene una entrevista técnica que habla acerca un poco más de la experiencia de la persona y esto dependerá del nivel que tenga cada persona.

“Estamos en un mercado en el que hay pleno empleo y en el que hay un déficit de talento, y en el que si el talento de tecnología no está sobre las nuevas tendencias, lo tomamos como un desafío y lo ponemos en entrenamiento, para entender cual es la posible desactualización que podría tener.”

―¿Qué papel cumple este “talento digital” en el mercado laboral actual? ¿Es parte importante del futuro del mercado laboral?

―Está en el pasado, te diría. Estamos en una situación en la que hay pleno empleo, en el que la gente y la población y el talento digital recibe una lluvia de ofertas para iniciar procesos de preselección; tenemos que seguir generando capacidad, por eso digo que se está un paso más atrás.

“La pandemia ha acelerado un montón de procesos, generó que muchas compañías se digitalizaran mucho más rápido y eso hizo que haya mucho más negocio y que quizá un cliente que antes te pedía un proyecto ahora te pida 10. Ahí estamos un paso atrás, en la generación de la capacidad que realmente la industria de la tecnología necesita.

“Por eso nosotros desde nuestro lugar, tratamos de encontrar ese talento oculto y lo hacemos también a través de distintas organizaciones en las que nos apoyamos, con situaciones distintas a las que que quizás el común denominador tiene, desde no tener un título universitario, desde un programa de empleabilidad trans, entre otros.

“A nivel de Latinoamérica necesitamos terminar de entender cuáles son las tendencias y cuáles son los próximos pasos que se deben dar para no estar desactualizados.”