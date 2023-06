Fundador de criptomoneda Terra condenado en Montenegro por usar pasaporte falso de Costa Rica

Podgorica. La justicia de Montenegro condenó, el lunes, a Do Kwon, el surcoreano fundador de la criptomoneda Terra, a cuatro meses de prisión por falsificación de documentos después de su arresto en posesión de pasaportes falsos de Costa Rica. El fundador de la compañía Terraform Labs fue arrestado en marzo en un aeropuerto del pequeño país balcánico.

Corea del Sur y Estados Unidos también piden la extradición del empresario, cuyo nombre completo es Kwon Do-hyung, por su papel en el fraude vinculado al colapso de su empresa en el 2022, que provocó que los inversores perdieran unos $40.000 millones y sacudió los mercados de criptomonedas.

En el caso de los documentos falsos, un tribunal determinó que Do Kwon y su director de finanzas, arrestado al mismo tiempo, eran “culpables de usar pasaportes falsos” de Costa Rica, según un comunicado del tribunal. Los dos hombres también tenían pasaportes belgas en su equipaje con nombres diferentes, según la misma fuente.

LEA MÁS: Fundador de criptomoneda Terra intentó huir con falso pasaporte de Costa Rica

El abogado de Do Kwon dijo que no apelará la condena. Hace pocos días, en el caso de extradición, la justicia amplío a seis meses su detención preventiva. Do Kwon había huido de Corea del Sur hacia Singapur después del colapso de Terraform Labs en mayo del 2022.

En setiembre, los fiscales surcoreanos pidieron a Interpol que lo incluyera en su lista roja y revocaron su pasaporte. Las criptomonedas están en el punto de mira de las autoridades desde episodios como la quiebra de FTX, una de sus plataformas de intercambio más importantes, y de las empresas estadounidenses Silvergate y Signature.