Veo también personas en sus vehículos cediendo el paso en concurridas intersecciones. No piensan en "yo no le aflojo a nadie"; "ahora me saco el clavo"; "que ceda el que viene atrás". Sino que se dan cuenta, a pesar del malestar, del cansancio y de la prisa, que tenemos la posibilidad de agravar el problema o aliviarlo. Y escogen esto último.