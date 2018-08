"En un futuro cercano, esperamos que los consumidores valoren y escojan y prefieran productos y servicios que no impactan al medio ambiente de manera negativa sino más bien de manera positiva. Cada vez el costarricense es un consumidor más consciente y sofisticado que no compra solo por calidad y precio sino que también se pregunta: ¿Qué valor agregado me ofrece este producto? ¿Genera esta marca valor para la sociedad y el medio ambiente?”, detalló Sánchez.