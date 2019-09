Bogotá. Avianca reduce su tamaño. No se muere. Avianca refinanciará su deuda. No se quiebra. Avianca venderá parte de sus aviones. Conservará una flota de más de 100 aeronaves. Avianca cancela rutas no rentables. Creará otras con mejor futuro. Avianca debe pagar, en mayo, $5.000 millones. Es seguro un acuerdo financiero para extender esa deuda con los bancos, tres años más.