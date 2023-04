Apertura de nuevas gasolineras en Costa Rica aceleró en Alajuela y se varó en Limón

Costa Rica cuenta con 407 estaciones de servicio activas, distribuidas en las siete provincias, según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), a marzo del 2023. Aunque la electromovilidad haya adquirido protagonismo, lo cierto es que la apertura de gasolineras continúa, y 77 nuevos establecimientos comenzaron a funcionar en Costa Rica, en los últimos ocho años.

La provincia de Alajuela, con 25, atrajo la mayor cantidad de nuevas estaciones, seguida por San José, con 15. Guanacaste registra 11, Cartago y Puntarenas se dejaron siete cada una, mientras que Heredia y Limón se ubican con seis aperturas, respectivamente.

En el caso de la provincia caribeña, según los registros de la Aresep, la media docena de nuevas gasolineras inició operaciones en el 2017 y desde entonces se frenó, mientras que en Heredia los nuevos puntos se inauguraron entre el 2016 y 2021.

Para José Miguel Masís, director ejecutivo de la Cámara de Empresarios del Combustible, este comportamiento está ligado al hecho de que los inversionistas buscan los lugares donde hay mayor nivel de transacciones, siendo la Gran Área Metropolitana (GAM) donde se distribuye alrededor del 70% del combustible a nivel nacional.

La GAM es la principal concentración urbana de Costa Rica e incluye las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

Los datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), indican que entre enero y febrero de 2023, el 67,5% de las ventas de combustible ocurrieron en las provincias que forman parte de la GAM.

Masís consideró que la provincia de Limón es una de las zonas que ha tenido menor crecimiento de ventas de combustibles en comparación con las provincias de Alajuela y Heredia. “Es el comportamiento económico el que hace que los operadores o los interesados digan que ahí van a invertir”, aseguró este representante.

Un cantón sin estación

En la actualidad, la mayor cantidad de estaciones de servicio las registra la provincia de San José, con 115, mientras que Limón es la zona que tiene menos gasolineras, con 30 en funcionamiento.

El país está dividido administrativamente en 84 cantones, aquí San José lidera con 32 estaciones, seguido por Alajuela, San Carlos (Alajuela), Puntarenas, Pococí (Limón), Pérez Zeledón (San José), Cartago, Goicochea (San José), Heredia, Desamparados (San José), San Ramón y Orotina (Alajuela), Sarapiquí (Heredia), Liberia (Guanacaste) y Osa (Puntarenas).

Sin embargo, los registros de Aresep evidencian al único cantón en Costa Rica que no tiene estación de servicio, paradójicamente pertenece a la provincia con mayor dinamismo en crecimiento de gasolineras, se trata de San Mateo, en la provincia de Alajuela, ubicado a unos 60 kilómetros de la capital.

Reflejo de crecimiento económico

Daniel Ortiz, director ejecutivo de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), indicó que la apertura de una estación de servicio está ligada al flujo vehicular y al desarrollo vial de una zona determinada y son referencia de la actividad económica del entorno.

“La apertura de una estación refleja que una zona está empezando a crecer, no solo desde el punto de vista del parque vehicular, sino del desarrollo residencial; el desarrollo comercial está ligado a una zona que empieza a crecer”, señaló el economista, y agregó que el consumo de combustibles es una varible para medir la actividad económica.

Hasta el momento, no se avizora mayor cantidad de aperturas, pues solamente hay una solicitud en trámite de aprobación, en la provincia de Escazú, confirmó en marzo, a La Nación, la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Los requisitos para la aprobación de los proyectos, las instalaciones y la concesión para el suministro de combustibles y derivados de hidrocarburos en estaciones de servicio terrestre se establecen en el Decreto Ejecutivo N.°43449 del Minae, que rige la actividad, desde el 7 de agosto del 2022.

La Dirección de Energía, por medio de la oficina de prensa del Minae, explicó que el decreto se publicó en La Gaceta el 6 de mayo del 2022 y empezó a regir tres meses después.

La normativa vigente hace siete meses, señala que no se permitirán nuevas estaciones de servicio terrestre a menos de 750 metros de otra estación de servicio, en zona urbana; o de cinco kilómetros de otra estación de servicio en zona rural.

El decreto indica que el Minae podrá reducir estas distancias para una zona determinada, mediante resolución fundamentada en el crecimiento de la demanda y en que las instalaciones existentes resultan insuficientes para satisfacerla. Para ello tomará en consideración las evaluaciones de la Aresep, las solicitudes de los consumidores o de autoridades e instituciones establecidas en la zona.

“No existía una norma, sino hasta el año pasado, que le pide a la Aresep hacer las valoraciones correspondientes para determinar si procede o no la apertura de una estación de servicio en determinado lugar, antes de eso no hay control estadístico acerca de si hay una zona superpoblada”, señaló Masís.

Ignacio Solís, ingeniero de procesos de calidad de Hidrocarburos de Aresep, explicó que la entidad mantiene un programa de evaluaciones en las estaciones de servicio, pero aún no han sido requeridos a emitir sus criterios sobre nuevas aperturas debido a que es una normativa de reciente vigencia.

Los requisitos

El Minae confirmó que la entrada en vigencia de esta normativa, despertó el incremento de solicitudes para la apertura de nuevas estaciones, pero no completaron el procedimiento o cumplieron los plazos de los requerimientos señalados.

Entre los requisitos establecidos en el decreto para la apertura de nuevas estaciones, se encuentran la aprobación de las instalaciones por parte la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC), aprobación de viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el permiso sanitario de funcionamiento, copia de las pólizas de seguro de responsabilidad civil y riesgos del trabajo.

La DGTCC verifica, además, que el solicitante esté al día en el pago de las cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social, e inscrito como contribuyente ante el Ministerio de Hacienda para la actividad de suministro de combustibles en estaciones de servicio, y al día con sus obligaciones tributadas.

La concesión del servicio público de suministro de combustibie en estaciones de servicio tendrá una vigencia de 10 años contados desde el momento de la notificación de la resolución que la otorga.

Masís recomendó a las autoridades que evalúan la instalación de nuevos operadores, que tengan cuidado de no afectar a los que ya están operando y a los que entran por las altas expectativas que puedan tener de la demanda en las zonas y con ello distorsionar el mercado.

“Probablemente empiecen a generarse situaciones de competencia desleal para atraer clientes que no están llegando de forma natural y aquí le corresponde a la autoridad reguladora velar que no se den estas situaciones, no con el público en general sino con la atracción de empresas que tienen flotillas (de vehículos)”, indicó.