Economía

Navidad, pobreza y redistribución

¿Sabía que una redistribución del 1,6% del ingreso de hogares no pobres podría cambiar la realidad de la pobreza en el país? Conozca las cifras del análisis.

EscucharEscuchar
Por José Luis Arce
José Luis Arce, economista y columnista de Competencia Perfecta.
José Luis Arce, economista. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Competetencia PerfectaJosé Luis Arce

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.