Economía

Mucho más que elecciones

¿Termina la democracia en las urnas? Conozca por qué limitar el sistema a la competencia por el poder es una trampa que facilita el ascenso del autoritarismo.

Por José Luis Arce

La democracia no es una obra acabada. Está en construcción permanente, es una historia sin fin que requiere de un esfuerzo consciente y constante, pues los retos que enfrentan nuestras sociedades son, cada vez, más complejos; al mismo tiempo que aumentan y, sobre todo, mutan las demandas de las ciudadanías y los mecanismos a través de los cuales pretenden ser escuchadas.








