Economía

México buscará fortalecer comercio e inversiones con Canadá durante visita del primer ministro Mark Carney

El líder canadiense visitará México el jueves y viernes en momentos en que la ofensiva aranceleria mundial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha violado los términos del T-MEC

Por AFP
Banderas de México y Canadá ondeando lado a lado, representando la reunión entre Claudia Sheinbaum y autoridades canadienses para discutir el tratado T-MEC y la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.
México buscará fortalecer comercio e inversiones con Canadá (Imagen generada por IA/Imagen generada por IA)







MéxicoCanadáComercioInversiones
