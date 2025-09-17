México buscará fortalecer comercio e inversiones con Canadá durante visita del primer ministro Mark Carney

México buscará fortalecer el comercio con Canadá, así como las inversiones de ese país en distintas áreas de la economía local durante la visita esta semana del primer ministro Mark Carney, dijo este miércoles 17 de setiembre la presidenta Claudia Sheinbaum.

El líder canadiense visitará México el jueves y viernes en momentos en que la ofensiva aranceleria mundial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha violado los términos del T-MEC, el acuerdo de libre comercio regional que los tres países mantienen desde 2020.

Como parte de su política proteccionista, Trump ha impuesto aranceles a algunos productos que exportan sus socios y amenaza con más gravámenes si sus vecinos no actúan para frenar el narcotráfico y la migración irregular hacia Estados Unidos.

“Queremos fortalecer el comercio con Canadá (...) en ciertos sectores y, al mismo tiempo, las inversiones en México en distintas áreas de la economía”, afirmó Sheinbaum durante su habitual conferencia matinal.

La mandataria izquierdista subrayó que ambos países quieren “mantener el T-MEC” y saludó por ello el inicio de las mesas de consulta relacionadas con la futura revisión del acuerdo, prevista para enero de 2026.

El tratado de libre comercio de Norteamérica ha sido cuestionado por Trump, quien sostiene que sus términos son lesivos para la economía estadounidense y ha amenazado con renegociarlo fuera de los plazos previstos.

Sheinbaum subrayó que la revisión del T-MEC es un mandato establecido “por ley” y no “algo que se invente en este momento”.

“Está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del T-MEC que comienza el próximo año”, puntualizó.

Los gobiernos de México y Estados Unidos publicaron este miércoles anuncios oficiales donde se establece el inicio del proceso de consultas, los medios para participar y la duración del mismo.

Sheinbaum afirmó que este procedimiento es “muy importante” y servirá para abordar temas sensibles, como los aranceles “decididos por el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral” o asuntos en materia laboral.

México fijó un periodo de 60 días para este proceso de evaluación del T-MEC, que podría extenderse hasta 30 días más para equipararlo con los 90 días que ha planteado Estados Unidos, detalló la mandataria.