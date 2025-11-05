Economía

McDonald’s eleva sus utilidades a $1.981 millones en el tercer trimestre del 2025

Esto representa un aumento del 1% en sus utilidades respecto al mismo periodo del año anterior

Por Europa Press
McDonald's inaugura nuevo local en Grecia, Alajuela
McDonald's reportó un beneficio neto de $2.278 millones en el tercer trimestre del 2025. Su facturación creció 3% pese a un "entorno desafiante". (Mayela López/Mayela López)







McDonald'sUtilidades
