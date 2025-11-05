McDonald’s eleva sus utilidades a $1.981 millones en el tercer trimestre del 2025

McDonald's reportó un beneficio neto de $2.278 millones en el tercer trimestre del 2025. Su facturación creció 3% pese a un "entorno desafiante".

Madrid. La cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida McDonald’s cerró el tercer trimestre del 2025 con un beneficio neto de $2.278 millones, lo que representa un aumento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, según reveló la compañía.

La facturación de la multinacional alcanzó los $7.078 millones, un 3% más que un año antes en cifras absolutas; mientras que, en datos comparables (es decir, sin considerar el tipo de cambio ni las variaciones del perímetro contable), el crecimiento fue del 3,6%.

Los ingresos de McDonald’s provenientes de las comisiones y tasas cobradas a los franquiciados aumentaron un 7%, hasta $4.363 millones.

En contraste, los ingresos de los restaurantes operados directamente por la compañía disminuyeron un 3%, al ubicarse en $2.563 millones.

Durante los primeros nueve meses de 2025, la cadena registró un beneficio neto de $6.399 millones y una cifra de negocio de $19.876 millones, lo que implica incrementos del 3% y del 2%, respectivamente.

Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de McDonald’s, afirmó que los resultados publicados reflejan la capacidad de la empresa “para generar un crecimiento sostenible incluso en un entorno desafiante”.

LEA MÁS: McDonald’s Japón pide disculpas tras caos en su campaña de Pokémon