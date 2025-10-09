Mastercard lanza nueva forma de pago en Centroamérica: descubra en cuáles países ya está disponible

Mastercard y Evertec activaron Click to Pay en tres países de Centroamérica para modernizar y asegurar los pagos digitales.

Click to Pay, la solución digital de Mastercard y Evertec, inició su operación en Costa Rica, Honduras y Panamá, como parte de una estrategia para modernizar el ecosistema de pagos en Centroamérica.

Desde el mes de agosto, más de 1.000 comercios activos comenzaron a utilizar esta tecnología mediante la pasarela Placetopay de Evertec.

Se unieron también seis bancos de la región: Banco de Costa Rica, BCT y Davivienda en el país, así como Towerbank, BCT y Caja de Ahorros en Panamá.

Click to Pay permite que los usuarios realicen pagos en línea sin ingresar los datos de la tarjeta en cada transacción. Esto se logra mediante tokenización y autenticación avanzada, lo que reduce el fraude, mejora la experiencia del cliente y disminuye el abandono de carritos de compra.

Según Mastercard, esta herramienta puede aumentar la conversión de usuarios reconocidos hasta en 93% y mejorar las tasas de aprobación de pagos entre tres y seis puntos porcentuales. La empresa proyecta que esta implementación inicial servirá de base para escalar el sistema en otros mercados de la región.

La plataforma Placetopay permite integrar de forma escalable y segura esta nueva forma de pago de Evertec. La empresa aseguró que la colaboración con Mastercard refleja un compromiso con la transformación del comercio electrónico en la región.

El despliegue de Click to Pay responde a un contexto donde el comercio digital crece de manera acelerada. Con esta tecnología, los aliados buscan ofrecer un sistema más ágil, confiable y alineado con los hábitos digitales actuales.