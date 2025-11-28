Economía

Más de 70 especies de tiburones y rayas reciben protección contra la sobrepesca

La Cites aprobó nuevas medidas para reforzar la protección de más de 70 especies de tiburones y rayas, incluida la prohibición del comercio del tiburón ballena, mantarrayas y rayas mobula.

Por AFP
Esta fue una de las maravillas que pudo apreciar Daniel Vargas.
La aprobación por consenso de nuevas medidas en Cites marca un hito para la protección de tiburones y rayas. Organizaciones conservacionistas celebran la decisión y piden acelerar la lucha contra la sobrepesca. (Instagram)







