Pese al incremento de aranceles y a que el Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto para crear la Corporación Arrocera, los productores no suspendieron las protestas. Aún con este arancel no se protege pues se basa en el precio interno para el productor, de ¢6.240 por saco de 73,6 kilos y no en el valor real de ¢8.520 que debiera pagarse, dijo Patricia Zamora, de la Asociación Nacional de Productores de Arroz.