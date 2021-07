La mejor tarjeta para cada necesidad

New York (2011 The New York Times News Service). Según un análisis realizado por Tinm Winship, editor de Frequentflier.com, ciertas tarjetas son mejores para beneficios específicos que otras. He aquí un muestreo:

PARA ACCESO A SALAS EN AEROPUERTOS

Sugirió las tarjetas American Express Platinum y Centurion, cuyas tarifas anuales cubren el ingreso a las salas de American Airlines, Delta Air Lines y US Airways, así como la membrecía anual en Priority Pass Select, un programa que ofrece acceso a 600 salas en todo el mundo. Ciertas tarjetas de Continental y United también ofrecen membrecías anuales para sus salas. Todas las tarjetas tienen cuotas anuales de $375 o más.

PARA EVITAR LAS TARIFAS EXTRANJERAS

Winship estimó que las tarifas de transacción extranjeras pueden sumar hasta 3% o al costo de los productos y servicios comprados en el extranjero. Dijo que los viajeros deberían considerar tarjetas que hayan eliminado estas tarifas, incluidas las tarjetas American Express Platinum y Centurion; ciertas tarjetas Visa emitidas por Continental, British Airways, IHG, Marriott y Hyatt; Sapphire Preferred de Chase; y las tarjetas TrankYou Premier y ThankYou Prestige de Citi. Algunas tarjetas cobran tarifas anuales elevadas, pero otras – como el cargo de $30 de Marriott y el de $49 de IHG – son mínimas.

PARA CONDONAR LAS TARIFAS DE DOCUMENTACION DE EQUIPAJE

Considere las varias MasterCaards de Continental así como las tarjetas de crédito SkyMiles de Delta. Dependiendo de las restricciones, estas cubrirán una o dos maletas por viajero por viaje. Las tarjetas American Express Platinum y Centurion también dan a los usuarios un crédito anual de $200 dólares para tarifas aéreas misceláneas, incluidas tarifas de documentación de equipaje.

PARA RECORTAR LOS REQUERIMIENTOS DE MILLAJE

Considere las tarjeras Citi de American Airlines y las MasterCards de US Airways, que ofrecen descuentos sobre el número de millas requeridas para reservar un boleto de recompensa.

PARA GANAR MILLAS QUE CALIFIQUEN

Tome en cuenta las tarjetas de crédito de primer nivel ofrecidas por Continental, Delta, United y US Airways para acumular las millas que ayudan a los viajeros a calificar para el estatus de elite en los programas de lealtad de la aerolínea. Estas tarjetas permiten a los usuarios ganar millas elite si gastan cierta cantidad de dinero, aunque también limitan el número de millas elite que pueden obtenerse de esta manera.