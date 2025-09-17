Economía

La IA podría aumentar el valor del comercio global en casi un 40% para 2040, según OMC

En su último informe anual sobre el comercio mundial, la OMC identificó a la IA como uno de los pocos puntos brillantes

Por AFP
“La IA tiene un gran potencial para impulsar el comercio al reducir los costos comerciales y remodelar la producción de bienes y servicios”, dijo la directora de la OMC (Shutterstock)







