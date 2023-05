Dólar frena su caída y se estaciona cerca de los ¢540 por tercer día consecutivo

El precio del dólar respecto al colón se mantiene estable en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) en lo que va de la semana. La divisa se cotiza alrededor de los ¢540, frenando así la tendencia decreciente de la semana anterior. Este miércoles, la divisa cerró en ¢540,24.

De esta manera, la divisa se cotiza ¢5,65 por debajo del valor del miércoles de la semana pasada; y ¢2,75 menos que viernes. El pasado lunes cerró en ¢540,77; y al día siguiente, en ¢540,54.

Esta menor variación ocurre al mismo tiempo que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) retomó las compras propias en el mercado de divisas, las cuales irán directamente para sus reservas. El ente monetario no hacía este tipo de operación desde el 2 de julio del 2022.

Entre el pasado viernes 5 de mayo y este miércoles 10, el Banco Central compró $129,59 millones para sus reservas. Solo en la última sesión la entidad ingresó $47 millones para sus provisiones.

Daniel Ortiz, economista y director de la firma Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) explicó que no existe una razón clara por la cual el Banco Central está realizando estas compras para sus reservas, sin embargo, planteó la idea de que una explicación de dichos movimientos podría ser el prepago del crédito por $1.100 que adquirió con el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

Este tipo de movimientos puede meter presión para que el precio del dólar se comporte al alza, debido a que aumenta la demanda en el mercado de divisas.

LEA MÁS: Banco Central recibió $1.100 millones del FLAR para mitigar presión de tipo de cambio y choques externos

Por otro lado, la participación del ente monetario en el Monex por requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB) han sido menores a las presentadas la semana anterior. Durante los primeros tres días de la semana pasada la autoridad cambiaria compró $73,5 millones con este fin, eso sin incluir el día lunes por el feriado del Día del Trabajador. Entre el lunes y miércoles de la presente semana se compraron $30,9 millones.

Este miércoles se negociaron $59,8 millones distribuidos en 347 operaciones de compraventa, por arriba de los $39,1 millones negociados en las 245 operaciones del miércoles pasado.

Desde junio del año pasado, la tendencia del precio del dólar ha sido a la baja, que se ha intensificado este 2023 debido a una sobreoferta de divisas en el mercado, y a una menor demanda. Esto, luego de un primer semestre del 2022 marcado por un aumento en la cotización, que llevó a la moneda estadounidense a rozar los ¢700 en las ventanillas de las entidades financieras.

“El mensaje no es claro” Copiado!

Daniel Ortíz opinó que el mensaje que da el Banco Central con la compra de divisas para sus reservas no es claro, pues la entidad no ha hecho anuncios explícitos de un plan de compra de reservas. En eso coincidió el economista Vidal Villalobos, quien argumentó que la entidad intenta lograr un equilibrio entre la oferta y demanda, pero no lo está logrando.

“Si el mensaje que quiere mandar el BCCR es que se acabó la baja en el precio, o que quiere establecer un piso, utilizaría el método de operaciones de estabilización. Si usara ese método mandaría un mensaje distinto, porque el mensaje de que está comprando para sus reservas no es lo que quiere escuchar el mercado”, acotó Villalobos.