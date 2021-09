Ciudadanos podrán revisar compras públicas de las empresas estatales

El Observatorio surge por la necesidad de poner a disposición de la ciudadanía los datos de compra pública de una forma amigable e intuitiva. (Captura de pantalla)

Los ciudadanos podrán revisar las compras que realizan las empresas del Estado a los proveedores privados por medio del Observatorio de Compra Pública (https://www.observatoriocomprapublica.go.cr/), una plataforma que contiene información sobre las adquisiciones reportadas desde el año 2010.

La herramienta ya está disponible y cualquier persona puede ingresar y obtener información sobre las compras por institución, detalles de los carteles, los principales proveedores, adjudicaciones, bienes y servicios más comprados, estadísticas de compras de bienes y servicios, comparativos de precios, históricos de compras, entre otros.

El sitio contiene tanto los contratos que se realizan por medio del Sicop (Sistema de Compras Públicas) como los que se reportan al SIAC (Sistema Integrado de la Actividad Contractual); es decir, se incluye a toda compra pública reportada, explicó Alicia Avendaño, directora de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda.

No obstante, Avendaño aclaró que no toda compra pública está reportada, por ejemplo, la mayoría de juntas de educación todavía no reportan sus adquisiciones.

En noviembre del próximo año toda compra fuera del sistema no será válida, según lo establece la nueva Ley de Contratación Administrativa.

Esta iniciativa es el resultado de una cooperación entre el Ministerio de Hacienda y la Embajada de Estados Unidos, bajo el programa Small Grants: Continued Civil Society Engagement- Government Strengthening (Pequeños Subsidios: Compromiso Continuo con la Sociedad Civil - Fortalecimiento del Gobierno) de la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (CARSI) del gobierno estadounidense, por un monto máximo $250.000.

La Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, es la entidad que administra la plataforma.

Según ha estimado la Contraloría General de la República, las compras públicas son un negocio muy grande, representan cerca del 15% de la producción, y muchos de los casos de corrupción en investigación, que se han publicado en los últimos meses, están relacionados con las ventas de privados al Estado.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que el Observatorio sirve para implementar las nuevas formas de las democracia, donde el ciudadano puede ser vigilante sobre el uso de los fondos públicos.

“El instrumento no sirve de nada si la ciudadanía no se apropia de él”, comentó Villegas.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Marcos Mandojana, destacó la importancia de la plataforma.

“Sabemos que los ciudadanos pueden participar de forma más activa en la democracia cuando tienen un mejor acceso a la información sobre el gasto público lo que, a la vez, mejora la transparencia. Estamos unidos en la construcción de una gobernanza segura, ágil y clara”, dijo Mandojana.