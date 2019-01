Las labores de las microempresas son ejercidas por trabajadores cuenta propia (labora solo, sin contratar a nadie) o empleadores que contratan de forma ocasional o permanente y que cumplen con al menos una de tres características: no están inscritos en el Registro Nacional, no llevan contabilidad para respaldar los ingresos y gastos, y no tienen un salario fijo asignado para el propietario del negocio.