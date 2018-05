Paradójicamente, buena parte del sistema educativo que los ha llevado hasta ahí, cultiva el paradigma de que la calidad de quien aprende se mide por las respuestas. Valora su almacenaje, no el proceso de su búsqueda. No se premia el caminar tentativo y esperanzado a través de la noche de la ignorancia, sino el rápido acceso a lo que se tiene en la memoria, generalmente pensado por otros. Se valora lo acumulado, no el proceso de su obtención.