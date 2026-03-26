Economía

Icafé remata vehículos 4x4 desde ¢2.000.000: así puede participar en la subasta

La subasta incluye cuatro Suzuki Jimny 4x4 y se realizará el 20 de abril del 2026 en Heredia, con inspección previa habilitada

EscucharEscuchar
Por Damián Arroyo C.
Icafé subastará cuatro vehículos 4x4 con precios base desde ¢2 millones. El remate será el 20 de abril del 2026 en Heredia.
Icafé subastará cuatro vehículos 4x4 con precios base desde ¢2 millones. El remate será el 20 de abril del 2026 en Heredia. (Icafé/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaRematesRemates de carrosIcafé
Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.