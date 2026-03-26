Icafé remata vehículos 4x4 desde ¢2.000.000: así puede participar en la subasta

Icafé subastará cuatro vehículos 4x4 con precios base desde ¢2 millones. El remate será el 20 de abril del 2026 en Heredia.

El Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) anunció un remate de su flotilla vehicular institucional. La subasta incluye varios automóviles 4x4 con precios base desde ¢2.000.000.

La actividad forma parte del proceso denominado Remate 001-2026. El evento se realizará el 20 de abril del 2026 a las 10 a. m. en el taller mecánico del Icafé. El sitio se ubica en San Pedro de Barva de Heredia, 400 metros norte de la iglesia católica.

Vehículos disponibles en el remate

El proceso contempla la venta de cuatro vehículos Suzuki Jimny 4x4. Cada unidad cuenta con un precio base de ¢2.000.000.

Los automóviles corresponden a los siguientes registros:

Placa 284-147 , año 2008

, año 2008 Placa 284-161 , año 2009

, año 2009 Placa 284-145 , año 2008

, año 2008 Placa 284-169, año 2008

Todos los vehículos son de combustible gasolina, transmisión manual y capacidad para cuatro pasajeros.

Las unidades presentan un estado general catalogado como normal–regular. Incluyen tracción 4x4 y carrocería de tres puertas.

Condiciones del remate

El Icafé indicó que el remate se rige por el Reglamento de Contratación Administrativa de la institución.

Las personas interesadas pueden participar de forma directa o mediante un representante. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

El mecanismo de puja establece incrementos mínimos de ¢100.000 por oferta.

Inspección previa de los vehículos

El Icafé habilitó visitas para inspeccionar los automóviles antes del remate.

Las revisiones se pueden realizar de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. hasta un día hábil previo a la subasta.

La inspección requiere coordinación previa con la Unidad de Proveeduría. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2106-1789 o 2243-7878 o al correo jcortes@icafe.cr.

Los vehículos se encuentran en las instalaciones del Icafé en Heredia. No se permite movilizarlos durante la revisión.

Dónde consultar los detalles

El pliego completo con condiciones, requisitos y características técnicas está disponible en el sitio web oficial del Icafé, en el apartado de contratación administrativa.