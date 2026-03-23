Hoteleros proyectan 75% de ocupación para Semana Santa

La Cámara Costarricense de Hoteles proyecta un 75% de ocupación nacional para Semana Santa. Guanacaste lidera con un 91% y los hoteles de montaña ganan terreno.

La industria hotelera proyecta una ocupación del 75% a nivel nacional durante la Semana Santa, según el más reciente sondeo divulgado este lunes por la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH).

De acuerdo con un comunicado, el estudio abarcó el periodo del 27 de marzo al 5 de abril y contó con la participación de 66 establecimientos de distintos tamaños, distribuidos en varias regiones del país. Al momento de la consulta, el nivel de reservas registraba un 68%.

Por provincia, Guanacaste encabeza la proyección con un 91%. Le siguen las llanuras del norte con un 88% y Puntarenas con un 82%. En contraste, el Pacífico medio reporta un 75%, mientras que el Caribe alcanza un 73% y el Pacífico sur un 70%.

En términos interanuales, de acuerdo con la Cámara, el sector evidencia una mejor expectativa.

Un 42% de los hoteles proyecta una ocupación superior a la de la Semana Santa del 2025, mientras que un 41% prevé un comportamiento similar; es decir, un 83% anticipa sostener o superar su desempeño. En contraste, un 17% estima una disminución en su nivel de reservas.

Hoteles de montaña y playa encabezan preferencias

Entre los destinos turísticos con mayor dinamismo destacan los hoteles de montaña, que proyectan un 85% de reservas, seguidos por los de playa, con un 81%.

Según la CCH, estos resultados confirman “una fuerte preferencia por destinos asociados a naturaleza y recreación” durante el periodo analizado.

En contraste, los hoteles de ciudad registran la ocupación más baja, con un 53%, lo que refleja una “menor actividad en la demanda urbana” en el contexto de la Semana Santa.

La Cámara indicó que este comportamiento es habitual en estas fechas, cuando el interés se traslada hacia zonas turísticas fuera del área metropolitana.

Promociones, beneficios y descuentos

Según el sondeo de la Cámara Costarricense de Hoteles, un 26% de los establecimientos consultados ofrece promociones, beneficios o rebajas como parte de su estrategia comercial.

Entre las acciones más frecuentes figuran descuentos que oscilan entre el 10% y el 25%, tarifas diferenciadas para turistas nacionales, ofertas por cantidad de noches y paquetes que incluyen alimentación, además de incentivos adicionales como mejoras de categoría o precios preferenciales en alimentos y bebidas.

En esa línea, la CCH instó a los viajeros a aprovechar la amplia y diversa oferta de hospedaje del país durante la Semana Santa.

“Estos resultados reflejan un escenario positivo para la actividad hotelera, con una demanda activa, segmentada y orientada principalmente hacia destinos de playa y naturaleza, así como hacia esquemas de servicio con mayor valor agregado”, resaltó, Carol Barboza, vocera de la CCH.