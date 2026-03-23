Economía

Hoteleros proyectan 75% de ocupación para Semana Santa

La Cámara Costarricense de Hoteles informó de que Guanacaste lidera ocupación con un 91% y los hoteles de montaña ganan terreno

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Por Arianna Villalobos Solís
Gentrificación Playa Grande, Parque Nacional Marino las Baulas
La Cámara Costarricense de Hoteles proyecta un 75% de ocupación nacional para Semana Santa. Guanacaste lidera con un 91% y los hoteles de montaña ganan terreno. (Alonso Tenorio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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