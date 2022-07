Gorrones contra bienestar social

Presidente Barack Obama visitó la localidad de Medina, en el estado de Washington (en la costa oeste), donde participó el viernes en una actividad destinada a recaudar fondos para su campaña electoral. | AFP (Susan Walsh)

Primero, Atlas se encogió de hombros. Después, perplejo, se rascó la cabeza.Los republicanos modernos son muy, pero muy conservadores; incluso (si uno fuera Mitt Romney) podría decir que severamente conservadores.

Los científicos políticos que usan los votos del Congreso para medir tales cosas encuentran que la mayoría actual del Partido Republicano es la más conservadora desde 1879, la época más antigua a la que se remontan los cálculos.

Y lo que estos severos conservadores odian, sobre todas las cosas, es la dependencia de los programas gubernamentales.

Rick Santorum declara que el presidente Obama está haciendo que Estados Unidos caiga en el vicio del “narcótico de la dependencia”. Romney advierte que los programas del Gobierno “promueven la pasividad y la pereza”.

El representante Paul Ryan, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, exige que los funcionarios lean el libro de Ayn Rand Atlas Shrugged (La rebelión de Atlas ), en el que heroicos capitalistas luchan contra los “gorrones” que tratan de robar su totalmente merecida riqueza, una lucha que los héroes ganan mediante el retiro de su esfuerzo productivo y dando interminables discursos.

Sorpresa. Muchos lectores del Times se sorprendieron, por lo tanto, al enterarse, mediante un excelente artículo publicado el anterior fin de semana, que las regiones de los Estados Unidos más adictas al narcótico de Santorum son precisamente las que eligen a esos severos conservadores.

¿No se supone que los Estados Unidos Rojos son la tierra de los valores tradicionales, donde la gente no consume comida tailandesa y no depende de dádivas?

El artículo se apoyó en mapas que muestran la distribución de la dependencia, pero uno obtiene la misma historia de una comparación más formal.

Aaron Carrol, de la Universidad de Indiana, nos dice que en el 2010 residentes de los 10 estados que la firma Gallup califica como “los más conservadores” recibieron el 21,2% de sus ingresos en transferencias del Gobierno, mientras que la cifra para los 10 estados más liberales fue de 17,1%.

Ahora, no hay misterio respecto a la dependencia de los estados rojos en los programas gubernamentales. Estos estados son relativamente pobres, lo que significa dos cosas: que la gente tiene menos fuentes de recursos aparte de los programas de red de seguridad y que más de ellos califican para programas “en función de la capacidad económica” tales como Medicaid.

Por cierto, la misma lógica explica el motivo por el que se ha producido un salto en la dependencia desde el 2008. Contrario a lo que Santorum y Romney sugieren, Obama no ha ampliado la red de seguridad. En vez de eso, el nefasto estado de la economía redujo los ingresos e hizo a más gente elegible para beneficios, en especial los beneficios por desempleo. Básicamente, la red de seguridad es la misma, pero más gente está cayendo sobre ella.

Pero, ¿por qué regiones que dependen de la red de seguridad eligen a políticos que quieren arrancarla? He visto tres explicaciones principales.

Primero, ahí tenemos la tesis de Thomas Frank en su libro What’s the Matter With Kansas? (¿Qué pasa con Kansas?) : la explotación de los asuntos sociales por parte del Partido Republicano induce a los estadounidenses de clase trabajadora a votar en contra de sus propios intereses. Y es cierto, por ejemplo, que los estadounidenses que van a la iglesia con regularidad –y de cualquier nivel de ingresos– están mucho más propensos a votar por los republicanos que aquellos que no lo hacen.

Sin embargo, como Andrew Gelman de la Universidad de Columbia hace notar, la división verdaderamente sorprendente entre los votos rojos y azules (que votan mayoritariamente por los demócratas) se presenta entre los ricos: Los residentes de altos ingresos de los estados rojos son abrumadoramente republicanos; los residentes de altos ingresos de los estados azules son apenas ligeramente más republicanos que sus vecinos más pobres. Al igual que Frank, Gelman invoca asuntos sociales, pero en la dirección opuesta.

Los votantes adinerados de la región noreste tienden a ser liberales sociales que se beneficiarían de recortes tributarios, pero que se sienten repelidos por cosas como la guerra del Partido Republicano contra la anticoncepción.

Finalmente, Suzanne Mettler, de la Universidad de Cornell, puntualiza que muchos beneficiarios de los programas del Gobierno parecen confundidos respecto a su propio lugar dentro del sistema.

Nos dice que el 44% de los favorecidos por la Seguridad Social, el 43% de los que reciben beneficios de desempleo y el 40% de los que están en el programa Medicare dicen que “no han usado un programa gubernamental”.

Presumiblemente, entonces, los votantes imaginan que las promesas de recortar el gasto del Gobierno significan recortar programas para los pobres desocupados, no de cosas con las que ellos cuentan.

Y esta es la confusión que los políticos deliberadamente alientan. Por ejemplo, cuando Romney respondió al nuevo presupuesto de Obama, condenó al Presidente por no enfrentar el gasto en ayudas sociales y, en el segundo siguiente, lo atacó por reducir Medicare.

La verdad, por supuesto, es que el vasto grueso de gasto en ayudas sociales va a los ancianos, los discapacitados y las familias trabajadoras, por lo que cualesquiera recortes significativos hubieran caído mayoritariamente sobre las espaldas de gente que cree que no utilizan ningún programa gubernamental.

El que me transmite todo esto es que los entendidos que describen a los Estados Unidos como un país fundamentalmente conservador están equivocados.

Sí, los votantes enviaron a varios severos conservadores a Washington; pero esos votantes quedarían estupefactos y enojados si tales políticos en realidad impusieran su ideario de gobierno pequeño.

Traducción de Gerardo Chaves para La Nación

Paul Krugman es profesor de Economía y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía del 2008.© 2011 The New York Times News Service