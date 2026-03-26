Franquicias en Costa Rica ya tienen ley: estos son los cambios más relevantes para la operación

Al cierre del 2025, en Costa Rica había 388 marcas de franquicia en operación en 2025, según la Cámara de Comercio.

Costa Rica estrena reglas para la operación de franquicias. La normativa dicta los parámetros de los contratos —que antes se regían únicamente por el derecho privado— y crea un registro nacional de empresas franquiciadoras.

La nueva norma es la Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias, aprobada en el Congreso, en segundo debate, el pasado 11 de febrero, y publicada en el diario oficial La Gaceta, el 12 de marzo anterior.

El nuevo marco normativo cobra relevancia por la cantidad de establecimientos, nacionales y extranjeros, que operan bajo este sistema.

El Centro Nacional de Franquicias (Cenaf), de la Cámara de Comercio, registró un total de 388 marcas de franquicia en operación en 2025, siete más que el año anterior.

Analistas consultados consideran que esta ley provocará una evolución en el mercado de franquicias en el país porque garantiza la certeza jurídica al sistema. Además empujará la creación de empleos y la inversión extranjera.

Arcos Dorados, empresa que gestiona la franquicia de McDonald’s en Costa Rica, indicó que al ser una ley publicada recientemente, realizan una revisión para analizar los alcances correspondientes. La marca tiene 79 restaurantes en el país.

Este diario consultó a AE Group, pero al cierre de esta nota se estaba a la espera de respuesta. La empresa tiene la representación de las marcas Burger King, Juan Valdez Café, Domino’s Pizza, Arby’s y Popeye; y a la marca BBQ Chicken.

Starbucks respondió que no brindaría comentarios.

La nueva legislación de franquicias en Costa Rica impulsa la expansión de negocios mediante contratos formales entre franquiciadores y franquiciados. (Imagen generada por IA /Imagen generada por IA)

¿Cómo funciona?

El sistema de franquicias tiene dos actores principales: el franquiciador y el franquiciado.

El franquiciador provee al franquiciado y a su personal la capacitación necesaria para desarrollar el negocio. También brinda asistencia al franquiciado tanto en la etapa inicial como durante toda la vigencia del contrato.

Como contraparte el franquiciado hace pagos periódicos al franquiciador, lo que es conocido como regalías o royalti.

A continuación los aspectos más relevantes de la nueva ley.

⇒ Circular de oferta de franquicia (COF)

La ley la define como el documento que contiene la oferta de franquicia e incluye la información de la empresa franquiciadora necesaria para la toma de decisiones.

Las condiciones del negocio tendrá carácter privado y confidencial. Las partes deberán suscribir acuerdos de confidencialidad.

Quien conceda una franquicia deberá entregar, al menos 30 días naturales antes de la firma del contrato, información sobre el estado de su empresa, entre la que se incluye:

Datos de identificación y trayectoria del franquiciador.

Descripción detallada del modelo de negocio.

Experiencia de la empresa franquiciadora.

Definición del territorio donde operará la franquicia.

Proyecciones financieras que incluyan ingresos, gastos y rentabilidad del punto de venta de la unidad franquiciada.

Información histórica sobre el número de franquiciados.

⇒ Registro de empresas franquiciadoras

La nueva legislación crea un registro a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Este registro incluirá la identificación de las personas jurídicas que operen como franquiciadoras. Tendrá carácter informativo, voluntario y probatorio, será de acceso gratuito y no implicará pagos por inscripción o renovación. Tampoco constituirá una garantía de mercado.

El MEIC deberá definir las condiciones y regulaciones para su implementación en un plazo de tres meses.

⇒ Contrato de franquicia

El marco jurídico detalla requisitos como:

Ubicación, dimensión mínima y características de la inversión en infraestructura.

Autorización y políticas para el uso de la propiedad intelectual.

Políticas de inventario, mercadeo, publicidad y suministro de mercancías, cuando corresponda.

La ley exige que toda empresa que implemente un sistema de franquicias cuente con experiencia comprobada en el sector, dentro o fuera del país, y elabore su propia COF que demuestre el cumplimiento de las condiciones para franquiciar.

⇒ Las regalías

De acuerdo con la ley, estas equivalen al pago de una suma que el franquiciado abona periódicamente, ya sea como porcentaje o como un monto fijo definido por el franquiciador.

En caso de que la información facilitada en el contrato no sea veraz, dará derecho al franquiciado, además de exigir la nulidad, a demandar la devolución de todas las sumas de dinero por concepto de cuotas de franquicia y regalías que haya pagado al franquiciador.

⇒ Obligaciones y derechos

La ley establece las obligaciones del franquiciador, entre ellas:

Registrar y mantener vigente la marca.

Brindar capacitación y asistencia técnica y comercial durante el contrato.

Mantener actualizada la tecnología.

También le reserva el derecho de modificar el sistema de franquicias en cualquier momento, lo que puede incluir cambios en marca, imagen, productos, servicios u otros elementos del modelo.

En cuanto al franquiciado, deberá asumir los costos de equipamiento, preoperación y arranque, así como contratar al personal necesario. En ese rol, actuará como patrono y deberá cumplir con la legislación laboral y de seguridad social vigente.

El franquiciado tiene derecho a utilizar la propiedad intelectual y a solicitar la nulidad del contrato si recibe información falsa o incompleta, entre otros derechos.

⇒ Causales de terminación del contrato

La ley, compuesta por 14 artículos, establece como causas de terminación:

Incumplimiento de obligaciones.

Vencimiento del plazo contractual.

Muerte o incapacidad de alguna de las partes.

Quiebra de alguna de las partes.

Violación del principio de buena fe.

Mutuo acuerdo.

De acuerdo con datos del Centro Nacional de Franquicias (Cenaf), de la Cámara de Comercio, desde 2010 la cantidad de franquicias ha crecido 159%.

Actualmente, el 82% de las marcas son internacionales y el 18% nacionales. El retorno de la inversión se estima entre 2 y 2,5 años para franquicias nacionales y entre 3 y 3,5 años para las internacionales.

La nueva ley de franquicias en Costa Rica establece reglas para la relación entre franquiciador y franquiciado, incluyendo la firma de contratos, pagos de regalías y expansión de negocios en distintos puntos del país. (Imagen generada por IA/La Nación)

Más empleos e inversión

Hugo Fernández, abogado especialista en franquicias, afirmó que el nuevo marco legal dará a los emprendedores mayor certeza jurídica y confianza, al reducir el riesgo de fraudes.

También señaló que la ley impulsa los planes de expansión de los franquiciadores, ya que protege los modelos de negocio y los ajusta a lo establecido en la normativa.

Esta seguridad jurídica para expandir los negocios se traducirá en la creación de nuevos empleos directos.

Fernández añadió que la legislación funcionará como un incentivo para atraer franquicias extranjeras a Costa Rica.

“Las franquicias extranjeras que que les ha dado temor de ingresar al mercado costarricense por la falta de regulación ahora van a sentirse más seguras para expandirse, lo que generará más empleo”, indicó.

Además, destacó que la ley impulsará la evolución del sistema de franquicias. “Ahora existe certeza jurídica de que el formato estará protegido para ambas partes”.

Primero en Centroamérica

Por su parte, Karol Fallas, directora ejecutiva del Cenaf, celebró la aprobación de la ley, que —a su juicio— marca un antes y un después por la transparencia que aporta a la actividad.

Fallas la calificó como un “hito histórico”, ya que Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica en contar con esta regulación y el cuarto en Latinoamérica, junto con Argentina, Brasil y México.

La vocera afirmó que la normativa establece reglas claras tanto para quienes desean franquiciar en el país como para quienes buscan invertir en este modelo de negocio. Además, destacó que el sector se ha consolidado como un motor de emprendimiento, generación de empleo y crecimiento económico.

“Costa Rica envía una señal clara: creemos en la inversión, el emprendimiento y en un entorno empresarial moderno, competitivo y con reglas claras para crecer”.

¿Cómo se regulaban?

Antes de esta ley, la relación entre franquiciador y franquiciado se regía por normas generales, principalmente el Código Civil y el Código de Comercio, así como por disposiciones sobre contratos, responsabilidad, protección de datos, propiedad intelectual y protección al consumidor, según correspondiera.

El abogado León Weinstock explicó que ese marco general continúa vigente y permite estructurar este tipo de negocios, lo que pudo reducir la percepción de urgencia de una regulación específica.

Weinstock estimó que la nueva ley implicará ajustes en los futuros contratos de franquicia, con el fin de incorporar las disposiciones establecidas.

El especialista concluyó que el sistema de franquicias puede impulsar la formalización, acelerar la expansión de negocios, generar empleo, fortalecer encadenamientos con proveedores y mejorar la experiencia del consumidor gracias a la consistencia del servicio.