Economía

Franquicias en Costa Rica ya tienen ley: estos son los cambios más relevantes para la operación

La nueva ley de franquicias en Costa Rica introduce reglas claras sobre contratos, registros y operación del modelo. Estos son los cambios más relevantes que debe conocer el mercado

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Fotocomposición en Canva de franquicias de restaurantes en Costa Rica
Al cierre del 2025, en Costa Rica había 388 marcas de franquicia en operación en 2025, según la Cámara de Comercio. (Fotocomposición en Canva/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FranquiciasLey de FranquiciasCámara de Comercio
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.