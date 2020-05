Sin embargo, la implementación de este sistema en el sector público ha sido una larga historia, la cual se inició en el 2010 con el sistema digital Mer-Link. En abril del 2013 fue el primer intento de la expresidenta, Laura Chinchilla, para que todas las instituciones usaran Mer-Link, pero no se logró. Luego, el exdiputado Ottón Solís impulsó una ley que entró en vigencia en setiembre del 2016, la número 9.395, la cual daba un plazo de un año a todas las entidades del sector público para que usarán el sistema digital único. No obstante, todavía dicha ley no se ha cumplido.