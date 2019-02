Estuvo también en consulta pública una propuesta de resolución conjunta que indicaba el inicio paulatino de operaciones del Registro de Accionistas a partir del mes de marzo próximo. A once días de ello, no se cuenta con la información necesaria sobre el procedimiento para hacerlo, sobre el formulario que deberá llenarse, ni otros aspectos esenciales como la forma de proceder cuando los representantes legales no viven en Costa Rica y no cuentan con firma digital. En un tema de tal importancia, existe mucha incertidumbre, ansiedad y confusión, pues ¿se inicia ya el registro de accionistas?