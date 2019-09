El punto central es que la normativa generada sobre el particular (ley, reglamento y declaración conjunta) menciona que el incumplimiento de los plazos fijados para el suministro de la información conlleva la imposición de sanciones pecuniarias (multas) y sanciones impropias (no inscripción de documentos registrales a favor de las sociedades que no cumplan con esa obligación informativa).