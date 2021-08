Reforma fiscal no necesariamente crearía más empleos en Estados Unidos

Investigaciones estiman que por ejemplo Apple mantiene $230.000 millones en el exterior. La reforma fiscal busca la repatriación de las sumas que tienen ls compañías en el exterior. FILE - In this Wednesday, Nov. 20, 2013, file photo, the Apple logo is illuminated in the entrance to the Fifth Avenue Apple store, in New York. Apple’s widely used iTunes and app stores suffered a rare breakdown Wednesday, March 11, 2015, frustrating millions of music lovers and mobile device owners around the world. (AP Photo/Mark Lennihan, File) (Mark Lennihan)