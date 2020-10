“La actualización de estos valores en la página del Ministerio de Hacienda se realiza una vez publicado el decreto correspondiente en La Gaceta, el cual está en trámite en este momento, por lo cual, no es correcto, o no es prudente realizar esa revisión en el sistema de Autogestión, porque los valores que van a aparecer ahí no son los valores actualizados”, manifestó Vargas.