“Esos $35 millones nos los iban a desembolsar, entonces como un crédito puente le pedimos a Banco Lafise $10 millones y los usamos en el proyecto. Posteriormente se vino la crisis inmobiliaria, del 2008, y el Banco Centroamericano nos dijo que no nos iban a desembolsar los $35 millones, al no dar los recursos no tuvimos crédito de repago.