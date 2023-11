Hacienda reporta caída de sistemas ATV y TICA por incidente en centro de datos del ICE

El Ministerio de Hacienda reporta, la mañana de este lunes 6 de noviembre, la caída en sus sistemas transaccionales por un incidente en el Centro de Datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Plataformas como Administración Tributaria Virtual (ATV), el sistema de exoneraciones (Exonet), y TICA (Tecnología de Información para el Control Aduanero) están fuera de servicio.

El ingreso a la página principal de la cartera funciona con normalidad; sin embargo, al momento de seleccionar alguna de las plataformas tributarias como el ATV o TICA, el sistema de Hacienda lanza el mensaje: “HTTP Error 503. The service is unavailable (El servicio no está disponible, en español)”.

Por medio de un comunicado compartido en su página de Facebook, Hacienda explicó que la caída se originó por un fallo del Centro de Datos del ICE, donde se da soporte a los servicios informáticos de la cartera. A raíz de este “evento parcial”, se suspendieron algunos de sus sistemas como el ATV y TICA.

Hacienda añadió que el incidente eléctrico ya fue resuelto, y que los equipos técnicos de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación se encuentran trabajando en el restablecimiento de los servicios tributarios a la brevedad posible.

En redes sociales, usuarios de los sistemas de Hacienda también reportaron las fallas en las plataformas, principalmente en ATV. Este portal es utilizado por los contribuyentes para presentar sus declaraciones tributarias, entre ellas las del impuesto al valor agregado (IVA), y facturas electrónicas.

A principios de setiembre, el Ministerio de Hacienda también presentó problemas en el servicio de recepción y validación de facturas electrónicas, que estuvo fuera de servicio por varios días debido a problemas con una tabla de la base de datos del sistema.