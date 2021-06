Aunque existen múltiples actividades empresariales que se desarrollan en el sector, notamos que las actuaciones han recaído primordialmente en los desarrolladores de proyectos habitacionales o mixtos y no en otras actividades de la industria. Observamos también que cada vez que un desarrollador es auditado por las autoridades, no solo se le solicita gran cantidad de información, también por ejemplo, el desglose de costo por unidad vendida, no del proyecto completo. Lo anterior, denota una importante investigación de carácter exhaustiva sobre diversos elementos del negocio y centrada no solo en la información de la empresa sino en la comparación de la misma con otros desarrollos similares o comparables.