¿Dónde invertir el premio del acumulado de la lotería? Tres asesores financieros cuentan qué harían con el dinero

El premio acumulado de la lotería ya alcanza la suma de ¢945 millones, lo que produce una alta expectativa en todos los jugadores. Tanto es así que la tienda en línea de la Junta de Protección Social (JPS) superaba las 5.000 personas en fila este lunes, y la entidad reconoce que el sorteo atrae incluso a clientes poco habituales de las loterías.

La noche de este martes 21 de marzo las esferas darán vueltas de nuevo en el sorteo de los chances, y una o varias personas podrían hacerse acreedoras de la millonaria suma.

Son muchos los escenarios que se plantean los jugadores de lotería en caso de que ganaran el gran premio, sin embargo, es importante que se evalúen distintas estrategias de inversión al ser un monto relativamente alto. Al tipo de cambio del lunes 20 de marzo, el valor en dólares del premio sería superior a $1,7 millones.

Por eso, La Nación consultó a tres especialistas y analistas financieros directamente sobre qué harían ellos si se ganaran el premio acumulado y cómo lo invertirían, no con el fin de que usted piense en replicar la misma estrategia, sino de que conozca algunos mecanismos de inversión y analice si son óptimos para su perfil de riesgo.

Eso sí, antes de indicar qué harían, los tres expertos fueron enfáticos en que es importante acercarse a un puesto de bolsa para asesorarse y conocer su perfil de inversionista para establecer prioridades.

Douglas Montero, economista y especialista en mercados internacionales, mencionó que su apuesta más fuerte no sería en el campo de las inversiones financieras, sino en las inversiones inmobiliarias. Específicamente, indicó que dedicaría el 50% del premio (¢472,5 millones) en viviendas para poner en alquiler, lo que se convertirá en una renta pasiva.

El especialista destacó que las inversiones inmobiliarias no pierden valor en el tiempo, y en Costa Rica más bien suelen apreciarse. Además, preferiría una inversión de este tipo y no un bono porque este último tiene un plazo de vencimiento.

En segundo lugar, Montero invertiría un 30% del premio en acciones del índice Standard & Poor’s 500, el cual refleja las 500 empresas más grandes del mercado estadounidense y pueden comprarse desde Costa Rica por medio de un puesto de bolsa. Según indicó, invertir en una empresa de tecnología es una buena apuesta tanto para el presente como en el futuro, y es un mercado que aún puede generar más valor.

Montero también afirmó que dejaría el 10% en una cuenta de ahorros a la vista en dólares, para “sacarle el juguito” al premio que se ganaría de la noche a la mañana, con algún viaje. Por último, indicó que donaría un 10% a instituciones para el bien social o casos específicos para ayudar directamente a algunas personas.

El S&P 500 es considerado como el mejor indicador de las acciones de alta capitalización de Estados Unidos. De acuerdo con sus creadores, se estima que $15,6 billones están invertidos en referencia al índice y los activos vinculados a él abarcan aproximadamente $ 7,1 billones de ese total (al 31 de diciembre de 2021).

El índice incluye 500 empresas líderes y representa aproximadamente 80% de la capitalización de mercado disponible, entre las principales están Apple Inc., Microsoft Corp, Amazon.com Inc., Nvidia Corp. y Tesla, Inc.

50 y 50 Copiado!

Melvin Garita, gerente general del puesto de bolsa BN Valores, indicó que en caso de que él resultara ganador del premio distribuiría la inversión en dos partes iguales.

La locura por el gran acumulado tiene a los jugadores de lotería buscando por todo lado sus fracciones para este sorteo de chances. Fotografía: Rafael Pacheco.

Un 50% lo dedicaría a la compra de bonos especulativos a largo plazo que brinden una rentabilidad semestral; y el 50% restante lo invertiría en acciones con perspectivas a mediano y largo plazo en el índice de Standard & Poor’s 500, al igual que Douglas Montero.

Además, indicó que pasaría todo el monto a invertir en dólares, por ser una moneda más fuerte y estable a largo plazo. Eso sí, aclaró que en caso de que se dejara algún porcentaje para gastos internos los dejaría en moneda nacional.

Por su parte, Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo puesto de bolsa, explicó que 80% del monto (¢756 millones) lo pasaría a dólares. De ese monto, 70% lo dedicaría tanto a la compra de bonos corporativos como a la compra de bonos de deuda interna de Costa Rica. El otro 30% lo dedicaría al mercado accionario por medio de ETF (Exchange Traded Funds). Los ETF son fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores –como las acciones–, y su objetivo es replicar algún índice bursátil o de renta fija.

Para el 20% restante (¢189 millones), Rodríguez indicó que aprovecharía los altos intereses de la deuda interna del país en colones para comprar bonos de deuda, y también invertiría en títulos valores de emisores financieros internos a un año plazo en la moneda local.

Rodríguez aclaró que esa decisión la tomaría porque está familiarizada con los bonos de deuda y entiende la dinámica de los mercados.

Melvin Garita - Perfil de inversión

Recomendaciones generales Copiado!

Aunque la respuesta a la consulta de qué harían con el dinero es meramente subjetiva y la situación que la deriva es hipotética, los tres analistas brindaron algunos consejos generales al invertir cantidades altas. Todos coincidieron en que el primer paso es tener claro el perfil de inversionista y conocer cuánto riesgo se está dispuesto a tolerar.

Para esto es necesario acudir a un puesto de bolsa avalado por la Superintendencia de General de Valores (Sugeval). Puede consultarlos en la página web de esa entidad.

El gerente general del puesto de bolsa BN Valores explicó que también es importante definir el horizonte y el objetivo de inversión, pues no es lo mismo invertir a corto, mediano o largo plazo.

Adriana Rodríguez indicó que en términos generales, los mejores consejos a seguir serían cancelar las deudas, categorizar objetivos a corto, mediano y largo plazo; y priorizar temas como educación o inversiones inmobiliarias.

Colaboró el periodista Esteban Ramírez