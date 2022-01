Francisco Villalobos, exdirector general de Tributación y socio de ICS, recordó que ya no hay formularios en papel. “(La declaración) se puede presentar y pagar desde ya. No pagar implica ser acreedor de la sanción de mora e intereses. Pero no declarar implica una sanción mayor y ser parte de un control específico. Se recomienda declarar ante todo. Siempre pueden solicitarse facilidades de pago”, indicó el abogado.