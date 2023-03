Contadores preparan propuesta de ley para crear Defensoría del Contribuyente

El Colegio de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Privados, trabajan en la redacción de un proyecto de ley para la creación de la Defensoría del Contribuyente, iniciativa que pretende una correcta aplicación de las medidas tributarias en Costa Rica.

Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, dijo a La Nación que es un proyecto conjunto que desarrollan junto con el Colegio de Contadores Privados y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Explicó que la iniciativa pretende establecer un instrumento para que los contribuyentes puedan obtener un mayor grado de seguridad sobre las posiciones e interpretaciones en materia tributaria por parte del Ministerio de Hacienda.

El Proyecto de Defensoría del Contribuyente, como ha sido definido, está en la elaboración preliminar. “La idea es poderlo tener elaborado para el mes de mayo, es una fecha tentativa que a lo interno del Colegio estamos usando como fecha de referencia”, indicó.

Por su parte, Kevin Chavarría, presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, refirió el apoyo que están teniendo del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) como asesores, pero considera que la fecha de presentación de la iniciativa se definirá en una próxima reunión entre las organizaciones involucradas.

Los argumentos Copiado!

Ambos directivos gremiales coinciden en que la iniciativa surge por los resultados en la aplicación del marco tributario vigente.

“Es una extralimitación, en donde se están gravando ingresos que se generan en el extranjero cuando sabemos que eso no debería ser así”, indicó Zamora.

LEA MÁS: Tipo de cambio baja ¢7,25 en la última semana y alcanza precios de hace siete años

Explicó que la iniciativa se planteó por la implementación de los cambios tributarios con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada en diciembre de 2018 y otras reformas, además de jurisprudencia que ha surgido en los tribunales.

“Precios de transferencia, territorialidad, interpretaciones de los alcances de la reforma que ha habido en el tema de renta y la implementación del impuesto al valor agregado han creado situaciones en las cuales tenemos posiciones encontradas, por ejemplo, en materia del diferencial cambiario”, argumentó.

Añadió que es interés que esta nueva instancia permita conciliar posiciones entre la Administración Tributaria y los intereses del contribuyente para buscar una mejor aplicación de la normativa y que haya mayor seguridad a la hora que tomen decisiones.

Desde el año pasado Copiado!

Chavarría, recordó que la iniciativa empezó a gestarse en el 2022 y se tenía previsto concluirlo en cinco meses, sin embargo, debido a la actividad del gremio de contadores relacionada con el cierre del año fiscal y las declaraciones de impuestos, la elaboración del proyecto de ley se ha postergado.

Aseguró que han conversado con diputados de la Asamblea Legislativa para que, una vez esté listo, lo analicen y se inicie el proceso establecido para su discusión en ese poder del Estado.

Señaló que muchas veces la necesidad de recaudación por parte de la Administración Tributaria ha provocado situaciones que afectan al contribuyente.

“Muchas veces se siente que los derechos de los obligados tributarios hayan sido pisoteados”, señaló a la vez que mencionó también el aspecto del diferencial cambiario.

En este aspecto particular, especialistas explicaron a La Nacion recientemente, que no existen dos metodologías para registrar contablemente el diferencial cambiario pero no se ha logrado definir un consenso con la Administración Tributaria y esto ha generado inconformidad entre los contribuyentes.

Al respecto, Chavarría dijo que el tema del diferencial cambiario está en una nube gris porque Tributación no se pone de acuerdo y sobre el tema de territorialidad, aseguró que es un aspecto de preocupación entre los empresarios por gravarse ingresos que son generados en el exterior.

“La idea es crear un órgano y que haga que las cosas funcionen de una manera mejor”, indicó.

La Nación solicitó los comentarios al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la respuesta desde la oficina de prensa del gremio fue que no se van a referir al tema debido a que aún el texto es un borrador.