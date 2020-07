La Administración Tributaria mantuvo la posición de que ese ingreso debe considerase como gravable para efectos del pago de impuesto sobre utilidades, aun cuando el contribuyente realmente no haya efectuado el cambio de la divisa de manera efectiva. Esto generó muchas disputas y varias sentencias judiciales que dieron la razón al contribuyente, pues no sería correcto pagar impuestos por ingresos que materialmente el contribuyente no recibió.